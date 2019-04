Chatrian, nessuna criticità qualità aria

"In Valle d'Aosta non ci sono criticità per la qualità dell'aria. I dati testimoniano un quadro ampiamente positivo lungo le direttrici di traffico internazionale. La Valle d'Aosta rimane pertanto una Regione a vocazione green, appetibile per un turismo 'pulito'". Lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente, Albert Chatrian, al termine della riunione del 'Comitato regionale dei flussi di traffico lungo gli assi internazionali', aggiungendo che "i buoni risultati registrati spronano a continuare a lavorare e a monitorare la situazione per perseguire obiettivi di ulteriore miglioramento delle condizioni ambientali nella nostra regione".