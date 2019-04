M5s, no a 'quotazione annunciata' di Cva

(ANSA) - AOSTA, 15 APR - La società idroelettrica Cva "deve rimanere in mano pubblica" e occorre scongiurare la "quotazione annunciata e già decisa dalla maggioranza". Il M5s affila le armi in vista del prossimo Consiglio Valle (mercoledì e giovedì) in cui si esaminerà la relazione finale della commissione speciale sul futuro della principale controllata regionale.

"Non riconosciamo le conclusioni della commissione", ha spiegato il consigliere Luigi Vesan. "Abbiamo abbandonato i suoi lavori - ha aggiunto - perché era una Commissione inutile e dal risultato già preimpostato". Secondo il capogruppo Luciano Mossa "Cva è una società che produce energia da fonti rinnovabili e il suo valore è destinato a decollare proprio a seguito dell'imminente abbandono delle altre fonti energetiche e la loro sostituzione globale con quelle rinnovabili: la cosa più sconveniente da fare oggi è proprio quella di vendere anche una sola delle sue azioni".