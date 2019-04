Origone vince 11/a cdm speed skiing

Con la vittoria di oggi nell'ultima tappa di Grand Valira (Andorra) l'azzurro Simone Origone si è portato a casa la sua undicesima coppa del mondo nello sci di velocità. Il valdostano è volato a 183,40 chilometri orari, davanti allo svizzero Bastien Montes e all'austriaco Klaus Schrottshammer. La classifica finale vede Simone Origone raggiungere quota 640 punti contro i 502 di Manuel Kramer (Austria). Origone chiude oggi una stagione perfetta dopo la vittoria del titolo iridato ai mondiali di Vars (Francia).



Sci: complimenti a Origone da Giunta e Consiglio Vda - Dopo la vittoria della sua undicesima coppa del mondo giungono a Simone Origone, insignito quest'anno del titolo di Chevalier de l'Autonomie, i complimenti delle istituzioni regionali.

"Simone Origone porta nel mondo il nome della Valle d'Aosta e rappresenta per tutti, e soprattutto per i giovani che si avvicinano allo sport, un esempio per il suo grande impegno, la professionalità e lo spirito di sacrificio", scrive in un messaggio il presidente della Regione Antonio Fosson.



Inoltre, la presidente del Consiglio Valle Emily Rini (anche a nome di tutta l'assemblea) scrive su twitter: "Complimenti vivissimi al nostro Chevalier de l'Autonomie per la sua undicesima sfera di cristallo nello speed skiing. Una passione e un impegno da vero campione!".