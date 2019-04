Gradi, probabile gruppo Pnv-Fv

La costituzione di un nuovo gruppo consiliare regionale tra Pnv e il neonato Front valdotain "è molto probabile" e sarà discussa già la prossima settimana nel corso di un "incontro formale" tra i due movimenti politici. Lo spiega all'ANSA Fabio Gradi, coordinatore di Pnv, confermando quanto anticipato ieri da Emily Rini durante la presentazione della sua nuova forza politica.

Del gruppo potrebbero far parte la stessa presidente dell'assemblea Rini (Fv) e i due esponenti di Pour Notre Vallée (il presidente della Regione Antonio Fosson e il consigliere Claudio Restano). "Fare un gruppo consiliare potrebbe essere un primo passo molto importante, considerato che tra l'altro i tre consiglieri del gruppo misto stanno lavorando molto bene in sintonia, con molti punti in comune", spiega Gradi.

Europee: Gradi (Pnv), nessun endorsement libertà di scelta - "La nostra posizione per le elezioni europee è molto simile a quella di Front Valdotain: daremo libertà di voto". Lo ha spiegato all'ANSA il coordinatore di Pour Notre Vallée, Fabio Gradi. "Anche noi abbiamo intrapreso un percorso verso il centro/centro-destra, il consigliere Restano in Consiglio regionale l'ha espresso chiaramente, - aggiunge Gradi - ma non vogliamo fare alcun endorsement verso alcun candidato".