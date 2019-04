Ferrovie,piano Rfi stop passaggi livello

(ANSA) - AOSTA, 12 APR - La società Rfi ha predisposto uno piano per la soppressione degli undici passaggi a livello sulla tratta ferroviaria valdostana della linea Aosta-Ivrea che dovrà ora essere presentato ai Comuni interessati. E' quanto è emerso in un incontro svoltosi ad Aosta al quale hanno partecipato l'assessore regionali ai trasporti Luigi Bertschy e i dirigenti della società ferroviaria. "L'obiettivo è arrivare alla stipula di un protocollo d'intesa tra Rfi, Regione ed enti locali che definisca fattibilità e priorità degli interventi", spiega Bertschy. Tra i temi affrontati anche quello della riqualificazione delle stazioni: in un sopralluogo ad Aosta, a cui ha partecipato anche il sindaco Fulvio Centoz, è stato illustrato il progetto di restyling urbanistico della zona antistante alla stazione che prevede tra l'altro lo spostamento della rotatoria e la sistemazione completa della piazza, con la creazione di spazi verdi.