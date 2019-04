Tentato stupro in bar, giudizio immediato

Il gip di Aosta ha disposto il giudizio immediato per Stanley Nwuay, trentaquattrenne nigeriano in carcere dal 12 febbraio scorso con l'accusa di aver tentato di stuprare una donna, a lui sconosciuta, nel bagno di un bar in via Torino. Il processo si terrà il 27 maggio prossimo davanti al tribunale collegiale. Le indagini sono coordinate dal pm Carlo Introvigne.

L'uomo, "che si era già calato i pantaloni e gli slip" era "fuggito dopo la tenace resistenza e le urla della donna, non riuscendo quindi a concludere l'atto sessuale", aveva ricostruito la polizia. Era stato rintracciato ad Aosta dagli agenti della volante, che lo avevano portato in questura, dove la vittima lo aveva riconosciuto "senza alcuna ombra di dubbio".

Era emerso che il trentatreenne, con "piccoli precedenti penali, aveva richiesto protezione internazionale presso la questura di Torino, ma la relativa istanza era stata rigettata, così come il successivo ricorso, rendendolo di fatto irregolare" in Italia.