Turismo, -1,4% di presenze a gennaio

(ANSA) - AOSTA, 10 APR - E' iniziato con il segno negativo il 2019 per il turismo in Valle d'Aosta. In base ai dati diffusi dall'assessorato regionale, gli arrivi sono calati del 3,26 per cento rispetto allo stesso mese del 2018 (da 106 mila 412 a 102 mila 944), con un -3,9 di italiani e -2,16 di stranieri. In 12 mesi le presenze sono diminuite dell'1,44 per cento (da 377 mila 958 a 372 mila 530), con gli italiani a -2,88 e gli stranieri a +0,04. Considerando le presenze nei singoli comprensori, crescono quelli del Cervino (+7,4 per cento di italiani e +6,29 di stranieri) e di Aosta e dintorni (+11,67 e -1,54) mentre calano gli altri: Gran Paradiso (-5,57 e -12,52), Gran San Bernardo (-10,29 e -32,28), Monte Bianco (-6,96 e -0,91), Monte Rosa (-7,82 e -2,71), valle centrale (-14,51 e -19,44). Riguardo al tipo di strutture, a livello percentuale le presenze aumentano soprattutto negli alberghi a 5 stelle (+16,93 e +38,01 di stranieri, dati su cui potrebbe influire anche l'apertura di una nuovo albergo di lusso nel dicembre scorso).