Migranti, +50 per cento arresti in Vda

Sono 65 le persone arrestate dalla polizia di frontiera in Valle d'Aosta nell'ultimo anno (dal primo aprile 2018 al 31 marzo 2019), prevalentemente ai trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo. Un dato in crescita di circa il 50 per cento rispetto ai 12 mesi precedenti (43). Si tratta soprattutto di passeur e persone con documenti falsi.

Sono aumentati inoltre i migranti irregolari rintracciati (da 95 a 99) e i sequestri (come nel caso di armi), passati da 16 a 29, mentre sono calate le denunce (da 41 a 29), a fronte di una diminuzione delle persone controllate (da 42.967 a 29.970). I dati sono stati diffusi in occasione delle celebrazioni per il 167/o anniversario della fondazione della polizia di Stato, a Pollein. "I furti sono in calo", ha sottolineato nel suo intervento il questore di Aosta, Andrea Spinello. In dettaglio, sono passati da 1.409 a 1.148, con quelli in abitazione diminuiti da 371 a 259.