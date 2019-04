Europee: autonomisti Vda candidano Marco Gheller

Sarà Marco Gheller il candidato alle elezioni europee della lista 'Autonomie per L'Europa', sostenuta dagli autonomisti valdostani Uv, Uvp , Alpe , Stella Alpina e Epav e apparentata al Pd nella circoscrizione Nord Ovest. Lo rende noto la coalizione: "Nella giornata in cui il Viminale ha accettato il simbolo della nostra lista, - spiega un comunicato stampa diffuso in serata - si compie un ulteriore passo nel percorso federativo intrapreso il 16 novembre scorso dai movimenti autonomisti valdostani".