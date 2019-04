13enne morta Cogne,chiesta archiviazione

Il pm Carlo Introvigne ha chiesto al gip l'archiviazione del fascicolo per omicidio colposo a carico di Daniele Gradizzi, maestro della scuola di sci Gran Paradiso, e Denis Lanaro, direttore delle piste del comprensorio di Cogne, aperto a seguito della morte, il 18 febbraio scorso, della tredicenne francese Elisa Virginie Degregori. Per la procura, dalle indagini svolte, non sono emerse responsabilità dirette addebitabili ai due indagati e a chi ha noleggiato l'attrezzatura da sci alla ragazza. La vittima sciava con il maestro, che la sua famiglia conosceva da tempo, e con la sorella di 14 anni, quando sulla pista numero 2 (una rossa, quindi di media difficoltà) aveva perso il controllo degli sci, uscendo dalla zona battuta e scontrandosi verosimilmente con un albero o una roccia. L'allarme alcuni minuti dopo l'incidente, quando la ragazza non era stata vista arrivare a valle. Il corpo era stato trovato dai pisteurs secouristes e il medico dell'elisoccorso non aveva potuto che constatare il decesso.