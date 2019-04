Gdf, tre giorni di esercitazione soccorso

Il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves (Courmayeur) organizza dal 9 all'11 aprile un'esercitazione interforze in montagna dal titolo "L'importanza del trattamento per la stabilizzazione delle funzioni vitali in alta quota". Vi parteciperanno una quarantina di soccorritori, tra cui i finanzieri del nord-ovest e delle stazioni dell'Abetone e di Roccaraso, il Peloton d'haute montagne di Chamonix, il Soccorso alpino valdostano, il 118, l'Esercito e un gruppo di rappresentanti del Soccorso alpino slovacco (assistiti dall'elicottero 412 della guardia di finanza).

Martedì sera, alle 19,30, nella chiesa dei Padri somaschi di Entreves è prevista una messa in ricordo di un finanziere e di un soccorritore sloveno scomparsi negli anni scorsi sul massiccio del Monte Bianco. Mercoledì l'esercitazione si svolgerà sulle pendici del Gran Paradiso con la simulazione di trasporto di un ferito sul ghiacciaio.