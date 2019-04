Europee,Chiara Giordano candidata la Sinistra

La valdostana Chiara Giordano, esponente di Ambiente diritti uguaglianza Valle d'Aosta (Adu), sarà candidata alle elezioni europee nella lista 'la Sinistra'.

"Pensiamo che la nostra candidata, Chiara Giordano, possa rappresentare - spiega in una nota Adu - anche altre forze e sensibilità presenti sul territorio valdostano, realizzando qui in Valle D'Aosta quella sintesi tra cultura ambientalista e di sinistra che deve continuare ad essere un orizzonte cui tendere per creare quel 'terzo spazio' di cui c'è un disperato bisogno".