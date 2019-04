Europee, Pd propone candidatura Crosa

Il Partito Democratico della Valle d'Aosta parteciperà alle elezioni Europee indicando una propria candidata alla direzione nazionale per la lista del Pd della circoscrizione del Nord-Ovest. Si tratta di Edda Crosa, "donna della società civile, laureata in giurisprudenza, residente ad Aosta, che in questi anni si è occupata di di economia, lavoro e formazione, Europa, trasporti, privacy". E' quanto ha deciso la direzione regionale del Partito Democratico VdA, che "nel solco di una più ampia partecipazione possibile a questo importante appuntamento elettorale, ha lavorato affinché anche le forze Autonomiste (Alpe, Epav, Stella Alpina, Union Valdôtaine e Union Valdôtaine Progressiste) possano essere presenti con una lista apparentata e autonoma schierata per l'europeismo".