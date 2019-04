Da Pont d'Ael a Sarriod, visite guidate

(ANSA) - AOSTA, 6 APR - Un inedito percorso di visita dedicato al tema dell'acqua alla scoperta dei siti di Pont d'Ael (Aymavilles) e di Château Sarriod de La Tour (Saint-Pierre). E' questa una delle proposte di turismo culturale in Valle d'Aosta per le prossime festività pasquali, intitolata 'Tra pietre e acqua. Dal ponte sospeso al castello delle sirene'. Le visite guidate, previste dal 18 al 25 aprile, saranno proposte in contemporanea nei due siti alle 15 e 16, per una durata di un'ora. Nei giorni del 21 e 22 aprile, la visita delle 16 al Castello Sarriod de La Tour sarà dedicata alle famiglie e ai bambini con una Caccia al Mostro con sorpresa!. I partecipanti, guidati da indizi nascosti nel castello, alla ricerca di personaggi e mostri fantastici, dovranno risolvere gli enigmi per scoprire la sorpresa finale.