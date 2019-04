Bullismo, al via concorso 'Ragaciak

(ANSA) - AOSTA, 6 APR - Anche la creatività di un video può aiutare a sconfiggere il bullismo e la violenza: è questo il senso dell'iniziativa 'Ragaciak...per dire basta!', un concorso promosso dall'assessorato regionale all'istruzione e cofinanziato dal Fondo nazionale per le politiche giovanili, rivolto ai giovani valdostani tra i 14 e i 29 anni. Al video contest si può partecipare (entro il 20 maggio) con videoclip o videomessaggi contro i fenomeni del bullismo/cyberbullismo e della violenza di genere, da realizzare con qualsiasi mezzo di ripresa, anche con lo smartphone o tablet. I premiati riceveranno buoni acquisto per materiale informatico ed elettronico. Il 5 giugno, alle 18, alla Cittadella di Aosta, i 10 video selezionati saranno proiettati e verranno proclamati i migliori tre. Potrebbero essere utilizzati anche per campagne di sensibilizzazione.