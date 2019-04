Vinitaly,stand con 14 aziende V. d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 05 APR - A Vinitaly, il salone internazionale dei vini e dei distillati, in programma a Verona dal 7 al 10 aprile, la Valle d'Aosta tornerà ad avere uno stand interamente dedicato. Lo ha comunicato l'assessore all'agricoltura e al turismo, Laurent Viérin, nel presentare in una conferenza stampa l'evento veronese. "Nel Padiglione 12 saranno organizzati momenti di presentazione e alcune degustazioni di prodotti della filiera enogastronomica di qualità abbinati ai vini Doc", ha sottolineato. La regione alpina aderirà inoltre all'evento 'Vinitaly and the City' e il 7 aprile sarà con uno stand in piazza San Zeno nel cuore di Verona, per una giornata di promozione della filiera enogastromica e della regione. La giornata si aprirà alle 11 per chiudere in serata, alle 20.30, con il concerto de L'Orage.