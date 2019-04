Gastronomia: al via matrimonio tra Fontina e tartufo Alba

Vinitaly, in calendario dal 7 al 10 aprile, a Verona, farà anche da rampa di lancio alla brochure trilingue 'Valle d'Aosta - Cuore delle Alpi', che raccoglie gli eventi di tutta la regione, e al binomio Fontina Dop e Tartufo. Per l'assessore al Turismo Laurent Viérin "la brochure presenta in modo univoco tutte le manifestazioni del nostro territorio. A breve lanceremo anche l'App. Riteniamo che una giusta e puntuale programmazione costituisca il punto di partenza per veicolare e promuovere meglio la nostra offerta di carattere turistico, culturale, sportivo, enogastronomico e di valorizzazione di tutte le nostre peculiarità ed eccellenze". Nel parlare della sottoscrizione del protocollo di intesa tra assessorato, Consorzio dei produttori Fontina, Office du Tourisme, Ente fiera Tartufo bianco di Alba, Camere di commercio della Valle d'Aosta e di Cuneo, l'Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero, il presidente della Chambre Nicola Rosset ha detto: "il Piemonte non è una regione concorrenziale alla Valle d'Aosta ma complementare". Alla sottoscrizione, lunedì 8 aprile, alle 14.30, interverrà anche Paolo Massobrio, giornalista e critico enogastronomico.