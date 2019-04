Fabbisogno di 31 professionisti sanitari

(ANSA) - AOSTA, 5 APR - Il fabbisogno dei professionisti sanitari da avviare in formazione per l'anno accademico 2019-2020 riguarda 31 posti. Di questi 25 sono da infermiere, 2 da ostetrico, 2 da logopedista e un tecnico audiometrista e un tecnico sanitario di radiologia. Inoltre per gli studenti valdostani ci sono due posti aggiuntivi nel corso di laurea triennale in ostetricia e un posto aggiuntivo nel corso di laurea triennale in tecniche audiometriche. "La spesa per l'istituzione di ciascun posto aggiuntivo riservato a studenti valdostani - spiega l'assessore regionale alla sanità, Mauro Baccega - è pari a 4 mila 100 euro per ogni anno accademico, mentre la spesa per l'istituzione del corso di laurea triennale in infermieristica di Aosta è pari a 180 mila euro per ciascun anno accademico, dei quali mila verranno corrisposti all'Università degli Studi di Torino per le attività didattiche e 80 mila all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il funzionamento e la gestione del corso di laurea".