Europee: ok accordo autonomisti-Pd

Via libera definitivo all'accordo tra il Pd e gli autonomisti di Alpe, Epav, Stella Alpina, Union valdotaine e Union valdotaine progressiste sulla presentazione alle elezioni europee di un listino apparentato alla lista del partito nazionale nella circoscrizione Nordoccidentale, di cui nella giornata di oggi potrebbe essere definito il simbolo.

Saranno tre in candidati, di cui uno valdostano e gli altri probabilmente provenienti da comunità linguistiche minoritarie del territorio. Il Pd della Valle d'Aosta presenterà anche un proprio candidato nella lista principale. Oltre all'accordo 'tecnico' con il Pd, i movimenti autonomisti hanno concordato un 'percorso federativo' che dovrebbe sfociare nel prossimo autunno in un "congresso fondativo".