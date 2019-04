Enogastronomia, accordo Regione-cuochi

(ANSA) - AOSTA, 05 APR - La promozione e la valorizzazione del binomio prodotto-territorio passa anche per la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra l'assessorato all'agricoltura e turismo e la Federazione italiana cuochi, 276 soci di cui 170 professionisti.

"Il protocollo sancisce che i cuochi sono strumento necessario a valorizzare i prodotti di eccellenza: saremo di supporto nella realizzazione delle diverse attività di promozione concordate attraverso la preparazione di cibi con l'utilizzo di prodotti di qualità, in particolari quelli Dop, ma anche di nicchia di cui crediamo sia pieno il paniere valdostano", ha sottolineato il presidente dell'Unione cuochi Valle d'Aosta Gianluca Masullo. "La gastronomia - ha evidenziato l'assessore Laurent Viérin -, la relazione tra cibo e cultura permette di far conoscere e apprezzare il territorio nel suo insieme, l'autenticità dei prodotti, che fanno parte della storia e della comunità valdostana e richiamano l'interesse dei turisti''.