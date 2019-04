Aosta, tornano eventi per anziani

(ANSA) - AOSTA, 05 APR - E' stato presentato oggi il calendario di appuntamenti per gli anziani organizzati dal Comune di Aosta e un'Ati di cooperative nell'ambito di un bando di co-progettazione per servizi aggiuntivi. Avviato nella primavera 2018, 'Anziani attivi' torna con una serie di eventi tra aprile e giugno: si va dal laboratorio gratuito sui social network (al Centro anziani del quartiere Dora, dal 12 aprile per cinque incontri, tra le ore 16 e le 17) alla giornata di lezioni di golf (11 giugno a Les Iles di Brissogne, costo 15 euro) fino ai soggiorni marini e al corso gratuito di 'armonizzazione del corpo attraverso il respiro' (tutti i martedì dal 23 aprile al Centro anziani del quartiere Dora, dalle 10.30 alle 11.30). Per l'assessore comunale alle Politiche sociali, Luca Girasole, l'obiettivo resta uno: "Non lasciamoli mai soli". Non mancano i pomeriggi danzanti (tutti i giovedì, spostati nel locale Luna Rota di Charvensod dopo le vicende di palazzo Cogne) e i laboratori nel centro anziani di via Vuillerminaz.