Treno Aosta-Torino, chiesto sostegno Rixi

Con una lettera inviata nei giorni scorsi l'assessore regionale Luigi Bertschy chiede al viceministro alle infrastrutture e ai trasporti, Edoardo Rixi, un "sostegno" per l'inserimento in Contratto di programma 2017-2021 dell'elettrificazione della tratta ferroviaria Aosta-Torino. Nella missiva si allega anche una nota del 14 marzo scorso nella quale la Regione Piemonte e la Regione Valle d'Aosta ribadivano "la necessità di ammodernare e velocizzare i collegamenti ferroviari tra Aosta e Ivrea che sono quotidianamente utilizzati da numerosi viaggiatori valdostani e piemontesi"; inoltre chiedevano al ministro il finanziamento dell'intervento. A tal proposito Bertschy ha anche chiesto un incontro con il viceministro per illustrare l'avanzamento dell'opera e, più in generale, le priorità della Regione Valle d'Aosta rispetto al sistema dei trasporti.