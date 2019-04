Concordato Casinò, perso 87 mln di valore

Il valore immobiliare del Casinò de la Vallée e dei beni annessi (compreso il Grand Hotel Billia e gli immobili 'no core') è passato da 102,7 milioni di euro del 12 novembre scorso - valutazione successiva alla ristrutturazione costata circa 140 milioni - a 23 milioni del piano di concordato preventivo, ammesso il 28 marzo dal Tribunale, con un valore di realizzo stimato in 15,2 milioni di euro. In dettaglio il valore immobiliare della casa da gioco nel piano è stimato in 8,4 milioni (valore di realizzo di 5 milioni), quello del Grand Hotel Billia in 9,3 milioni (valore realizzo 5,6 milioni), quello dei fabbricati funzionali in 2,1 milioni (valore realizzo 1,8 milioni). Inoltre per gli immobili 'no core' è indicato un valore di 3,2 milioni (realizzo stimato in 2,7 milioni). L'assemblea dei creditori della società è fissata il prossimo 9 luglio per il via libera al piano. In caso di approvazione l'omologa del piano dovrebbe arrivare nel prossimo autunno.

Oltre 4 milioni costo del concordato - E' di oltre quattro milioni di euro il costo della procedura di concordato preventivo della Casinò de la Vallée spa. Il dettaglio delle spese è inserito nel piano concordatario, depositato il 12 marzo e ammesso dal Tribunale il 28 marzo. In dettaglio sono previsti: 1,2 milioni per il compenso del commissario giudiziale (e le imposte di registro) e 2,1 milioni per la presentazione del concordato (391.000 euro all'attestatore, 428.000 euro all'advisor finanziario, un milione all'advisor legale, 162.000 euro al consulente del lavoro, 58.000 per perizie e pareri di valutazione, 30.000 euro per la revisione limitata).