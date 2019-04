Caselle studia collaborazione con Vda

Una sinergia tra l'aeroporto Sandro Pertini di Caselle (Torino) e la Regione Valle d'Aosta per gestire e incrementare i flussi turistici. Per porre le basi di un accordo l'amministratore delegato della Sagat (che gestisce lo scalo torinese), Andrea Adorno, ha incontrato il presidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, e gli assessori Luigi Bertschy (trasporti) e Laurent Viérin (turismo).

Secondo quanto riferito da Adorno, nell'aeroporto torinese ogni anno transitano 220.000 turisti, metà dei quali sono diretti in Valle d'Aosta. Per far crescere questo numero si punta quindi a migliorare i collegamenti con le varie località turistiche valdostane, in primis su gomma. Inoltre lo scalo torinese ha offerto di veicolare l'immagine della Valle d'Aosta sui mercati internazionali attraverso i propri partner commerciali e i tour operator. A breve sono previsti nuovi incontri, l'obiettivo è di arrivare ad un'intesa entro fine maggio.