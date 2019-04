Verso ipotesi federazione autonomisti

L'Union valdotaine, l'Union valdotaine progressiste, Alpe, Epav e Stella Alpina intendono presentarsi all'appuntamento elettorale delle europee con un patto federativo che le proietti verso la nascita di un unico soggetto politico. Su tale ipotesi si stanno confrontando in queste ore gli organismi politici dei movimenti, anche in vista di un accordo 'tecnico' con il Pd per la presentazione di un listino apparentato nella circoscrizione Nord occidentale. La proposta prevede inoltre che nel prossimo autunno-inverno si svolga un congresso rifondativo dell'area autonomista.