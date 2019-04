Skyway pagherà canone a Regione

Un canone annuo, determinato in base all'andamento della gestione, sarà pagato dal 2019 dalla società Funivie del Monte Bianco spa sulla concessione trentennale per la gestione dell'impianto Skyway. E' quanto prevede il disegno di legge di variazione al bilancio regionale, all'esame della seconda commissione 'Affari generali' del Consiglio regionale.



La stima del canone - secondo quanto emerge dalla relazione al disegno di legge - è di circa 500 mila euro annui a decorrere dal 2020, mentre nel 2019 la società dovrebbe corrispondere i canoni arretrati per circa 3 milioni di euro. Nell'atto di concessione del 2014 non era previsto un canone di affitto, ma era prevista la possibilità di una modifica dei patti.



"Stiamo cercando l'iter migliore per far sì che alla società sia comunque garantita sostenibilità, senza avere un peso eccessivo di questo canone", ha spiegato oggi la presidente della Funivie del Monte Bianco spa, Federica Bieller, al termine dell'audizione in commissione. "Si tratta di un importo sostenibile, ci siamo riservati comunque di fare ulteriori valutazioni di impatto sul canone", ha poi spiegato il presidente della Finaosta Andrea Leonardi.