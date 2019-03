Allevatori Vda incontrano ministro Centinaio

Affrontare i problemi più urgenti dell'agricoltura e dell'allevamento in Valle d'Aosta e immaginare un'azione concreta di rilancio del settore: di questo si è parlato durante una cena, a Varese, tra una delegazione valdostana - composta dalla consigliera regionale Nicoletta Spelgatti (Lega Vda), dal Presidente dell'Arev Dino Planaz, dal vice Presidente dell'associazione Mouvement Montagne Michel Charbonnier e dall'ex Presidente dell'Arev Jean-Paul Chadel - e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Gian Marco Centinaio.

"Riteniamo da sempre - spiega Spelgatti - che il lavoro dei nostri allevatori sia fondamentale non solo per la cura dei nostri territori, ma che sia anche la base per ripensare a un modello di turismo legato all'agricoltura e all'enogastronomia che potrà contribuire fortemente al rilancio dell'economia nella nostra Regione".

"È stato un incontro molto proficuo - commenta Planaz - perché abbiamo toccato temi importanti concernenti le problematiche del settore agricolo valdostano, ma non solo. Con il Ministro abbiamo parlato anche di agricoltura eroica di montagna e del futuro della politica agricola comune. Speriamo che da questo incontro possa nascere una collaborazione proficua tra Stato e Regione che sia in grado di risolvere al più presto le problematiche relative ai pagamenti in agricoltura, ma che possa anche essere la base per ideare, insieme, una nuova prospettiva per il nostro settore che sia in grado di valorizzare adeguatamente il frutto del nostro lavoro".