A Nus primo bosco verticale Valle d'Aosta

E' stato realizzato a Nus il primo bosco verticale della Valle d'Aosta. Si trova nella nuova sede della cooperativa Edileco, nata nel 2005 e specializzata nell'edilizia 'green'.

Alberi, rampicanti e piante verdi sono stati piazzati sulle facciate dell'edificio creando, assieme giochi di luce e inserti di ferro, delle sfumature diverse in ogni ora della giornata. Il bosco verticale è formato da sei alberi ad alto fusto (magnolia, osmanthus e betulla) e da oltre 400 piante per decorare la facciata sud e quella est (felce, vinca, mahonia, pieris, lonicere).

L'interno dell'edificio è caratterizzato invece dalla presenza di legno e materiali semplici, con un design che nelle varie forme riporta al tema dell'albero. "Rappresenta per noi un'immagine universale della sostenibilità - spiega Davide Trapani, presidente di Edileco - che per noi è il tema centrale di ogni intervento". La cooperativa conta su 25 soci e complessivamente ha una forza lavoro di 60 persone tra tecnici e operai.