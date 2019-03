Regione, 7,1 mln a Univda e 1,4 mln Sfom

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato la "Proposta di misure per il contenimento e il controllo della spesa per l'anno 2019 dell'Università della Valle d'Aosta" per un importo totale di 7 milioni 150 mila euro.

Inoltre l'Esecutivo ha approvato, per l'anno 2019, il trasferimento a favore della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale (Sfom), a titolo di concorso alle spese per il funzionamento, di 1 milione e 485 mila euro.