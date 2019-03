Meteo, neve in arrivo in Valle d'Aosta

Dopo il fine settimana all'insegna del sole, neve in arrivo la prossima settimana in Valle d'Aosta.

"Un campo anticiclonico - si legge nel bollettino dell'ufficio meteorologico regionale - favorirà tempo soleggiato in Valle d'Aosta fino a lunedì, in seguito la discesa di una fredda area depressionaria determinerà un episodio perturbato, con possibili nevicate a quote abbastanza basse". Sabato e domenica il tempo sarà soleggiato con qualche addensamento sui rilievi e temperature stazionarie (zero termico a 2.4500 metri di quota).

Il bel tempo proseguirà anche lunedì mentre da martedì irromperà una perturbazione che porterà neve tra mercoledì e giovedì.