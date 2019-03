Lavevaz, gesto Rollandin facilita dibattito

"Abbiamo preso atto del gesto di Rollandin che facilita in qualche modo il dibattito politico, in questo momento complicato". E' questo il primo commento del presidente dell'Union Valdotaine, Erik Lavevaz, al termine di un incontro avuto con il gruppo consiliare regionale, convocato dopo la condanna per corruzione di Augusto Rollandin e il suo annuncio delle dimissioni da vice presidente del Consiglio Valle e dell'autosospensione dall'Union Valdotaine. "Purtroppo - ha aggiunto Lavevaz - è l'ennesimo scossone che avviene in un dibattito politico già complesso e complicato e quindi questo non facilita certo le discussioni, anche avendo numeri risicati e con equilibri molto delicati, ci sarà una sostituzione ai sensi della legge Severino e si andrà avanti". L'Union valdotaine riunirà lunedì prossimo prima il Comité e in serata il Conseil féderal.