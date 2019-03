Reddito: 340 domande in Valle d'Aosta

Sono 340 le domande per il reddito di cittadinanza presentate in Valle d'Aosta. E' quanto è emerso oggi nell'audizione dell'assessore Luigi Bertschy nella quarta Commissione Sviluppo economico sul reddito di cittadinanza e sul nuovo piano per le politiche del lavoro. "L'interlocuzione con lo Stato è stata positiva: la Valle d'Aosta sarà dotata di sei Navigator per l'assistenza tecnica ed è stata prevista l'implementazione di una ventina di unità per i Centri per l'impiego", ha riferito il presidente della commissione, Giovanni Barocco. "Dall'illustrazione dei dati - prosegue Barocco - è emerso come la situazione nella nostra regione presenti un trend positivo rispetto al passato".