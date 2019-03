Da Fontana a McCurry in Valle d'Aosta

Da Lucio Fontana a Steve McCurry, la Valle d'Aosta è pronta per la stagione espositiva della primavera e dell'estate. Il primo appuntamento è atteso per il 13 aprile con l'inaugurazione al Museo archeologico di Aosta dell'esposizione 'Lucio Fontana. La sua ombra lunga, quelle tracce non cancellate' che propone 30 opere di uno degli artisti italiani più influenti nel panorama contemporaneo. Da venerdì 3 maggio, al Centro Saint-Benin, sarà visitabile Animals di Steve McCurry, un percorso di 60 scatti dedicati agli animali proveniente dal Mudec Photo di Milano.

Anche il Museo Gamba di Chatillon sarà protagonista dell'offerta culturale, anche grazie a un accordo con la Casa Testori di Milano da cui ha origine l'esposizione 'Emilio Isgrò: i 35 libri dei Promessi Sposi 'cancellati'' (dal 6 aprile al 16 giugno) e successivamente quella dedicata a 'Giovanni Testori. La montagna dipinta'.