Corruzione in Vda, oggi attesa sentenza

E' attesa alle 16,30 la sentenza del gup Paolo De Paola nel processo su un presunto giro di corruzione in Valle d'Aosta e che vede tra i sette imputati anche l'ex presidente della Regione Augusto Rollandin, l'ex manager di Finaosta Gabriele Accornero e l'imprenditore Gerardo Cuomo, titolare del Caseificio valdostano. Sono durate circa un'ora le repliche del pm Luca Ceccanti. Il magistrato ha inoltre depositato inoltre una memoria, la cui lettura da parte delle difese ha fatto slittare di un'ora le controrepliche degli avvocati, iniziate alle 11.20 e terminate alle 14,15. Per Rollandin il sostituto procuratore Luca Ceccanti ha chiesto una condanna a 6 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione legale e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. L'ex presidente della Regione è imputato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione continuata per plurimi atti contrari ai doveri d'ufficio, insieme all'ex manager della finanziaria regionale Finaosta Gabriele Accornero (chiesti 6 anni e 6 mesi) e all'imprenditore Gerardo Cuomo (chiesti 6 anni), titolare del Caseificio valdostano. I tre sono presenti in aula.

Le richieste per gli altri imputati sono: 3 anni di reclusione per Simone D'Anello, di 32 anni, libero professionista di Aosta; 2 anni e 10 mesi per Salvatore D'Anello (46), artigiano edile aostano; 1 anno e 4 mesi per Davide Bochet (51), imprenditore di Saint-Pierre; 6 mesi per Francesco Maruca (44), artigiano di Saint-Christophe. La procura contesta a vario titolo anche i reati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, concorso in corruzione continuata per plurimi atti contrari ai doveri d'ufficio e peculato. Le accuse principali riguardano le presunte pressioni di Rollandin per far trasferire Deval da un capannone di Autoporto spa in modo da far spazio al Caseificio valdostano, la gara vinta dall'azienda di Cuomo per le forniture da 70 mila euro al 4K Alpine endurance trail e l'affidamento per 120 mila euro di opere del Forte di Bard.