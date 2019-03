Conto rovescia per 23/o Mezzalama

Si aggiunge quest'anno una terza salita oltre i quattromila metri di quota al già massacrante percorso del Trofeo Mezzalama, grande classica dello scialpinismo mondiale da Breuil-Cervinia a Gressoney-La-Trinité, in programma il 27 aprile prossimo. Al via ci saranno come al solito al massimo 900 atleti, suddivisi i 300 squadre.

L'edizione 2019 (la 23/esima), che sarà la prova finale del circuito europeo di scialpinismo La Grande Course, è stata presentata oggi a Champoluc. Previste fin d'ora come date di riserva in caso di maltempo domenica 28 aprile, sabato 4 e domenica 5 maggio 2019. "Il Mezzalama non è una semplice gara, ma è un pezzo di storia della Valle d'Aosta", ha detto oggi il presidente della Regione, Antonio Fosson. Le iscrizioni si aprono venerdì 1 febbraio prossimo (www.trofeomezzalama.it) fino a lunedì 25 marzo 2019. Gli atleti dovranno dichiarare il loro curriculum di ascensioni e gare compiute, dimostrando di essere scialpinisti completi e ben allenati.