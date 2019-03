Accoglienza tema Colloqui Forte di Bard

(ANSA) - AOSTA, 28 MAR - L'"accoglienza" è il tema della decima edizione dei 'Colloqui del Forte di Bard', evento diretto da Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, che riunisce personalità del mondo della cultura, del giornalismo, dello spettacolo e dell'imprenditoria. L'appuntamento è per sabato 6 aprile, a partire dalle 10.30. Protagonisti saranno Maurizio Ambrosini, Fabrizio Serra, Anna Foa, Francesco Scoppola, Maria Cristina Ronc, Gioachino Gobbi e Valentino Castellani. "L'altro non è colui che scegliamo di invitare in casa nostra - spiega Enzo Bianchi - bensì colui che emerge, non scelto, davanti a noi: è colui che giunge a noi portato dall'accadere degli eventi e dalla trama intessuta dal nostro vivere, perché l'ospitalità è dono, è crocevia di cammini.

L'altro è colui che sta davanti a noi come una presenza che chiede di essere accolta nella sua irriducibile diversità; poco importa se appartiene a un'altra etnia, fede o cultura: è un essere umano, e questo deve bastare affinché noi lo accogliamo".