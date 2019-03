Casinò, pm chiede 5 anni e 4 mesi per Frigerio

Il sostituto procuratore di Aosta Eugenia Menichetti ha chiesto la condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione per Luca Frigerio, ex amministratore unico della Casinò de la Vallée spa. E' imputato per falso in bilancio e truffa ai danni dello Stato nel processo sui 140 milioni di euro di finanziamenti regionali erogati alla casa da gioco tra il 2012 e il 2015. La richiesta iniziale era di 8 anni, scontata poi di un terzo come previsto dal rito abbreviato.



Nel filone principale, le richieste per gli altri imputati - Mauro Baccega, Ego Perron, Augusto Rollandin, l'ex au Lorenzo Sommo, e gli ex sindaci Fabrizio Brunello, Jean Paul Zanini e Laura Filetti - erano state tra i due e i cinque anni di reclusione. Tutti erano stati assolti dal gup Paolo De Paola "perché il fatto non sussiste" e la procura ha già appellato la sentenza. A decidere sulla richiesta di condanna per Frigerio sarà il tribunale collegiale di Aosta, presieduto da Eugenio Gramola (giudici a latere Marco Tornatore e Maurizio D'Abrusco).