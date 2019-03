Pulizia neve sul tetto, elicottero sfiora rifugio

La rimozione della neve ghiacciata dal tetto di un rifugio alpino? Un lavoro per l'elicottero. E' accaduto in Alta Savoia (Francia), sul massiccio del Monte Bianco, dove il pilota di una società privata ha ripulito in pochi secondi il cornicione della struttura ricettiva che stava rifornendo di cibo e bevande per la riapertura.

In un video sulla pagina facebook del rifugio des Conscrits si vede l'elicottero posizionarsi sopra il tetto e poggiare un pattino sulla cornice di neve, facendola crollare.

"Il giorno della riapertura c'è anche un grande lavoro da fare per rimuovere la neve", spiega a France 3 il guardiano del rifugio, Christine Mattel. "Si pensava di rimuoverla usando la motosega ma il pilota ha proposto" questa manovra, che secondo lo stesso esecutore è stata "perfettamente padroneggiata" e ha evitato alla donna la necessità di "salire sul tetto, rischiando una caduta".

Il rifugio, a 2.600 metri di quota, accoglie ogni anno circa 4.000 persone e consente l'accesso ai Domes de Miage.