Global warming,Adapt Mont-Blanc a Morgex

(ANSA) - AOSTA, 25 MAR - Il quarto comitato di pilotaggio del progetto 'Adapt Mont-Blanc. Adattamento della pianificazione territoriale ai cambiamenti climatici nell'Espace Mont-Blanc' sarà ospitato domani nel Centro studi Natalino Sapegno di Morgex. Finanziato dal Programma europeo di cooperazione territoriale Alcotra Italia-Francia 2014-2020, è coordinato dal dipartimento regionale dell'Ambiente (ente capofila). "Momenti come questi rappresentano occasioni di rilievo scientifico e di confronto, in questo caso tra realtà transfrontaliere con molti elementi in comune, dalle quali posso emergere gli elementi utili per programmare e pianificare le scelte di oggi e le prospettive del domani, per orientare quindi le politiche e gli interventi", dichiara l'assessore all'Ambiente, Albert Chatrian.

Il progetto, fa sapere l'assessorato, "consentirà di adattare il tema delle risposte locali ai cambiamenti climatici in un contesto transfrontaliero, con l'obiettivo pragmatico di individuare un piano d'azione e strategie comuni".