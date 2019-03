Rixi, funivia Skyway è scommessa vinta

"La funivia Skyway è un progetto importante. E' una scommessa che l'Italia ha vinto, per rilanciare il turismo su tutto l'arco alpino. Come lo è la ricostruzione del ponte Morandi che sta procedendo rapidamente".

Lo ha detto il sottosegretario ai trasporti, Edoardo Rixi, intervenuto alla presentazione del 'gemellaggio' tra Courmayeur e Portofino. "Valle d'Aosta e Liguria - ha aggiunto - sono due regioni che hanno più similitudini che differenze, che vivono su tradizioni, turismo, attaccamento al territorio, con popolazioni che si sono sempre impegnate per risolvere i problemi".