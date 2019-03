Genoa verso ritiro estivo a Courmayeur

E' in fase avanzata la trattativa per portare il Genoa calcio in ritiro a Courmayeur la prossima estate. Lo ha annunciato l'assessore regionale al turismo e sport, Laurent Viérin, durante la presentazione del 'gemellaggio' tra Courmayeur e Portofino. Come sede del ritiro è stata scelta Courmayeur mentre per gli allenamenti la squadra si dovrà spostare a Morgex. Inoltre - secondo quanto si è appreso - la Valle d'Aosta tra trattando anche con il Bologna e il Galatasaray che potrebbero svolgere la preparazione estiva nella regione alpina. E' anche possibile che a fine luglio venga organizzato un mini torneo amichevole a Chatillon o a Saint-Vincent.