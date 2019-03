(ANSA) - AOSTA, 22 MAR - Il concorso 'Aiuto la mia scuola' è la principale novità della 36/a edizione di Vivicittà ad Aosta, manifestazione podistica che si svolge contemporaneamente in decine di città del mondo. Ai primi tre istituti scolastici di istruzione primaria per numero di iscritti andranno assegni (da 1.000, 600 e 400 euro) destinati all'acquisto di materiale didattico, possibilmente per l'attività motoria.

La manifestazione è in programma domenica 31 marzo dalle 9,30, con partenza e arrivo in piazza Chanoux. Oltre alla passeggiata ludico motoria da 3 km (quota d'iscrizione 5 euro,3 euro per i bambini fino a 10 anni, comprensiva di t-shirt e assicurazione) è in calendario anche la gara competitiva: quest'anno è scesa a 10 km, rispetto ai 12 degli anni scorsi, per uniformarsi alle lunghezze più diffuse (quota d'iscrizione 10 euro). Dal 26 al 30 marzo sarà allestito in piazza des Franchises un gazebo per preiscrizioni e informazioni.