Teatro, a Morgex rassegna Prove generali

Sei spettacoli teatrali nell'auditorium di Morgex, tra il 27 marzo e il 24 aprile, per la rassegna di drammaturgia contemporanea 'Prove generali', sottotitolo 'Il teatro va in montagna?'. L'iniziativa è curata dalla compagnia Palinodie di Aosta. "Gli spettacoli che proponiamo - spiega Stefania Tagliaferri, direttrice artistica - affondano le mani nella fragilità di ogni individuo e mostrano personaggi che sempre di più sanno essere persone". La rassegna è sostenuta dal Consiglio Valle: "Il nostro obiettivo è investire sul territorio, sulle sue eccellenze, sui giovani" ha detto la presidente, Emily Rini. Il cartellone: 'Ommioddio' il 27 marzo (Francesca Franzé, Brescia); 'Intimità' il 30 marzo (Amor vacui, Padova); 'Almost, Maine' il 6 e 7 aprile (Compagnia indipendente dei giovani umbri, Perugia); 'Apnea' il 13 e 14 aprile (Palinodie, Aosta); 'Ci ho le sillabe girate' il 16 aprile (Teatro Officina, Milano); 'Nome di battaglia Lia' il 24 aprile (Teatro della cooperativa, Milano). Inoltre il primo aprile è in programma un saggio teatrale e il 23 aprile una lettura musicata nel Parco della lettura di Morgex.