Gdf, sequestro 22.000 articoli irregolari

Nell'ambito di una specifica attività operativa i Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Aosta hanno sequestrato circa 22.000 articoli, commercializzati in violazione del codice del consumo in quanto privi di etichettatura, indicazioni in lingua italiana e dei dati identificativi dell'importatore estero. Si tratta di oggetti vari destinati al confezionamento di regali, il cui valore ammonta a oltre 10.000 euro. Si trovavano in un ipermercato nella Plaine di Aosta. Nei confronti dei proprietari del esercizio commerciale è scattata una sanzione amministrativa.

Analoghe sanzioni, inoltre, saranno inflitte alle tre società che hanno rifornito l'attività commerciale.