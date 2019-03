'No alla mafia', 1.200 studenti a Bard

Un corteo di circa 1.200 studenti - stimati dagli organizzatori - è protagonista in Valle d'Aosta della XXIV Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. "Sono arrivate tutte le scuole previste, da Courmayeur a Pont-Saint-Martin", spiega Donatella Corti, referente di Libera Valle d'Aosta. Al grido di "Noi la mafia non la vogliamo, noi la mafia la combattiamo", "Impegno, memoria, vita ad ogni storia. Speranza, futuro, abbattiamo questo muro", i giovani, partiti da Hone, hanno raggiunto il Forte di Bard. Nella piazza d'Armi, collegata con la piazza nazionale di Padova, sono stati letti i nomi delle vittime innocenti delle mafie. "L'obiettivo di andare fino al Forte - spiega Corti - è simbolico: prendere questa fortezza che nel passato è servita per difendere la Valle d'Aosta dai nemici, che oggi sono rappresentati dalla mafia. La piazza d'Armi dà l'idea di abbracciarsi, e questo è un abbraccio che noi mandiamo a tutti i familiari delle vittime innocenti delle mafie".