Casinò, Giunta 2014 convocata in procura

Nell'ambito dell'inchiesta sulle tre lettere di garanzia inviate nella primavera 2014 dall'allora presidente della Regione Augusto Rollandin - indagato per abuso d'ufficio - a tre banche creditrici per 19 milioni di euro della Casinò de la Vallee spa, la procura di Aosta ha convocato la Giunta regionale dell'epoca. I membri dell'Esecutivo saranno sentiti sabato prossimo 23 marzo come persone informate sui fatti dal pm Luca Ceccanti. Oltre a Rollandin, di quella Giunta facevano parte Antonio Fosson (attuale presidente della Regione), Joel Farcoz, Mauro Baccega, Luca Bianchi, Marco Viérin, Aurelio Marguerettaz, Pierluigi Marquis e Renzo Testolin.