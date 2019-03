Alpe e Uvp costituiscono gruppo unitario

Alpe e Uvp costituiranno un unico gruppo in Consiglio regionale, la cui comunicazione ufficiale sarà formalizzata nei prossimi giorni. Lo ha annunciato a sorpresa Patrizia Morelli, in apertura della seduta pomeridiana del Consiglio regionale.



"Non è un blitz nei confronti di nessuno - ha spiegato - ma un atto forte, positivo, costruttivo, che va nella direzione di contribuire con senso di responsabilità a imprimere ulteriore slancio a un percorso che si ponga come obiettivo la rifondazione dell'area autonomista".

"Nulla cambia ai fini della nostra adesione a questa maggioranza", ha precisato Patrizia Morelli, annunciando la nascita del nuovo gruppo consiliare regionale che potrà contare sull'adesione di sette consiglieri diventando il più numeroso assieme a quello della Lega Vda. "Lungi dall'attribuirci meriti di primogenitura, - ha aggiunto Morelli - compiamo semplicemente un atto di buon auspicio che conferisca slancio ai movimenti affinché procedano, nei tempi e nei modi che riterranno più corretti, nell'elaborazione di un progetto politico, aperto e senza preclusioni, che possa dare ulteriore fondamento alla nostra azione programmatica e amministrativa, a servizio del benessere individuale e collettivo".