Geenna, interrogatorio Sorbara 4 aprile

E' stato fissato per il prossimo 4 aprile l'interrogatorio del consigliere regionale sospeso Marco Sorbara, in carcere a Biella dopo che il 23 gennaio scorso è stato arrestato con altre 15 persone nell'ambito dell'operazione Geenna contro presunte infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta. Comparirà alle 9.30 in tribunale a Torino per rispondere alle domande del pm della Dda Stefano Castellani, come chiesto dalla sua difesa (avvocati Raffaele Della Valle, Sandro Sorbara e Donatella Rapetti). Intanto è attesa entro il primo aprile la motivazione - che potrà essere impugnata in Cassazione dalle difese - del provvedimento con cui il Riesame a metà febbraio ha respinto la richiesta di scarcerazione di alcuni degli arrestati, tra cui Marco Sorbara, Monica Carcea (ex assessore comunale di Saint-Pierre) - indagati per concorso esterno in associazione mafiosa - e l'aostano Roberto Alex Di Donato. Carcea, dopo l'arresto, aveva reso un interrogatorio di cinque ore al pm Castellani.