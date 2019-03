Estate Liguria presentata su Mt Bianco

(ANSA) - AOSTA, 20 MAR - La Liguria presenterà dalla funivia Skyway del Monte Bianco la prossima stagione turistica estiva.

Sabato prossimo 23 marzo, alle 12, nella sala convegni collocata nella stazione intermedia del Pavillon, a Courmayeur, interverranno il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e l'assessore al turismo, Giovanni Berrino, assieme al presidente della Valle d'Aosta Antonio Fosson e all'assessore valdostano al turismo Laurent Viérin, nell'ambito dell'iniziativa 'Surf the Mountain', intesa di collaborazione tra le due regioni. "Un momento strategico fondamentale per la Liguria che dà valore ad una scelta che premia la Valle d'Aosta e la vicinanza di una terra e di una popolazione alla nostra regione", spiega una nota della Regione Valle d'Aosta. "La scelta di Courmayeur - prosegue - accomuna il significato di un paese simbolo per lo sci, per l'alpinismo e per il glamour a Portofino che rispecchia, declinato in versione marina, i simboli della nostra località di montagna".