Donna investita da camion a Aosta,ferita

Una donna di 52 anni di Aosta è stata portata in pronto soccorso dopo essere stata investita da un camion nel quartiere Cogne. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Monte Grivola e via Colonnello Alessi. La paziente, cosciente, si trova in fase diagnostica. In base ai primi riscontri, l'impatto ha avuto ripercussioni almeno a livello della testa e di un braccio. La donna è stata soccorsa dal 118.